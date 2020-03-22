شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة لازم يتخلى عن كل من انتهت صلاحيته بدون عواطف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن على فريقه التخلي عن الذى انتهى صلاحيته داخل الفريق بدون عواطف.

ونشر رئيس سموحة عبر حسابه الرسمى على موقع"تويتر" قائلا: "نادى سموحة لازم يجدد نفسه ويتخلى عن كل من انتهت صلاحيته بدون عواطف رفقا بموارد النادى".

وأعلن اتحاد الكرة تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الأحد الماضي، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة بمصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناءً على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.