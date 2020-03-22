شكرا لقرائتكم إتحاد الطائرة: تحديد موعد استئناف المسابقات بعد انتهاء تعليق النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة عن عدم تحديد أى موعد جديد لإستئناف المسابقات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين حتى إنتهاء تعليق النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا .

و قال عبد الدايم أن الحفاظ على اللاعبين و سلامة المواطنين أهم ، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية للوقاية من الفيروس المستجد .

كشف أحمد عبد الدايم المدير التفيذى لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الدايم إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

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كان اتحاد الكرة الطائرة برئاسة اللجنة الجديدة المؤقتة التى يرأسها سامح حمدى قد أجلت جميع المسابقات لجميع المراحل السنية المختلفة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الطائرة مواعيد استنئاف المباريات عقب انتهاء تعليق النشاط.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.