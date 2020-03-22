شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث مع ماير موعد سفر حمدي فتحي إلى المانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادي الأهلي مع الخبير الألماني هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة موعد جديد لسفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا للإطئمنان على التئام غضروف الركبة الذي تمت خياطته قبل عدة أشهر خلال العملية الجراحية التي أجراها اللاعب.

وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في غضروف الركبة في شهر نوفمبر بعهد إصابته بقطع في الغضروف خلال معسكر المنتخب الوطني .

وأدى لاعب وسط الأهلي برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة طوال الفترة الماضية وأتفق الخبير الألماني هيرنان ماير مع اللاعب على السفر إلى ألمانيا أول أبريل المقبل للمتابعة حالته ومعرفة مدى التئام الغضروف لتحديد موعد مشاركة اللاعب في تدريبات الجري ومن بعدها التدريبات الجماعية لكن جاء انتشار وباء "كورونا" وتعليق الطيران في العديد من دول العالم ليؤجل سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا.

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ويبحث الأهلي مع هيرنان ماير الموعد الجديد لسفر لاعب وسط الفريق خاصة وأنه من المتوقع أن يعود حمدي فتحي للتدريبات الجماعية منتصف مايو المقبل وأـن كان اللاعب قد يبدأ مرحلة الجري منتصف أبريل المقبل.

وطالب الخبير الألماني لاعب وسط الأهلي بعدم التسرّع في العودة للتدريبات لأن "خياطة" الغضروف تحتاج التعافي جيداً من الإصابة والتئام الخياطة بشكل تام حتى لا يتعرض لأية انتكاسة طبية.

وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر شأن جميع دول العالم تقريباً ، ويحرص حمدي فتحي على خوض تدريبات تأهيلية في المنزل بالتنسيق مع طبيب الفريق للتعافي من إصابة الغضروف.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.