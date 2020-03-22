شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: جماهير الأهلي سبب انفجار شيكابالا فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق، أنه كان يتوقع تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلى على حساب الأهلي رغم تفوق الأخير والأداء الذي يقدمه مع فايلر.

وقال طلبة في تصريحات خاصة: رغم أن كل التوقعات انت ترجح كفة الأهلي، كنت أرى أن الزمالك سيفوز بهذه المبارا فلقاءات المة دائماً عكس التوقعات، ولاعبي الزمالك كان تركيزهم أكثر قبل بداية اللقاء.

وعن أحدث الشغب التي أعقبت المباراة قال مدافع الزمالك السابق: لم كن أتمنى حدوث ذلك خاصة أنها جاءت على أرض الإمارات وكنت أتمنى أن نظهر بصورة متحضرة، كرة القدم دائماً تتضمن مشادات ولكن لم أكن أود أن تحدث في الإمارات التي تحسن ضيافتنا دائماً.

Advertisements

واستطرد حمادة طلبة: المسئولين عن الشحن قبل المباراة هم سبب الأزمة، كنت أتمنى أن أشاهد جماهير الأهلي والزمالك مع بعض في مدرج واحد، واذا حدثت أزمة على الملعب نجد دور حقيقي للاعبين الكبار وكابتن الفريقين في استيعابها وانهائها سريعاً وكذلك الأجهزة الفنية، وكذلك الإدارات وأن نرى بينهما جلسات صفاء لتخفيف الشحن بين اللاعبين، وكنت أتمنى أن اللاعب الذي يريد الاحتفال كان يجب أن يبتعد عن جماهير المنافس.

وواصل مدافع بتروجت الحالي: شيكابالا تعرض لضغوط كثيرة من جانب جماهير الأهلي، ويتعرض دائماً للخطأ في حقه وشتيمته، وبعض اللاعبين يتحمل الضغط والبعض الآخر لا يتحملها وعندما ينفجر غضبه لا يمكن السيطرة عليه.

وعن العقوبات التب تم توقيعها قال طلبة: بعض العقوبات مغلظة خاصة على اللاعبين صغار السن مثل إمام عاشور فإيقافه حتى نهاية الموسم كان عقوبة كبيرة، ولكن تقليصها إلى 10 مباريات قراراً صائباً إلى حد ما.