اتحاد الكرة الإسباني يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى حملة المطالبين بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد اتحاد الكرة الإسباني في بيانه أن كل الجهود ينبغي أن توجه الآن إلى مجال مكافحة فيروس كورونا.
وأشار البيان إلى أن "لويس روبيالس رئيس اتحاد الكرة الإسباني قدم طلبا لتأجيل الأولمبياد إلى خوان انطونيو سامارانش، وفعل نفس الأمر خلال اجتماعه مع اتحادات رياضية إسبانية أخرى".
وانضم بذلك اتحاد الكرة الإسباني إلى عدد كبير من الاتحاد الرياضية الوطنية واللجان الأولمبية الوطنية في المطالبة بتأجيل الأولمبياد إلى موعد لاحق خوفا من أثار فيروس كورونا.
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