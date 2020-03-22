ميدو جابر: لاسارتي سبب رحيلي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ميدو جابر لاعب نادي مصر المقاصة، أنه لم يطلب الرحيل عن النادي الأهلي، مشيراً إلى أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، مدرب كبير.

وقال ميدو جابر في تصريحات خلال برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس": "لعبت سنتين ونصف في الأهلي، وقلت سابقاً أن اليوم في الأهلي بعشر سنين في أندية أخرى".

وأضاف: "شرف لي أنني أرتديت قميص الأهلي وحققت البطولات معهم، لقد وصلنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين ولكن لم نوفق في تحقيق اللقب".

وتابع لاعب مصر المقاصة: "لم أطلب الرحيل عن الأهلي، كنت ألعب مع باتريس كارتيرون باستمرار وكنت أحبه كثيرا وله فضل عليَ، وبعد إقالته أتى مارتن لاسارتي لتدريب الفريق".

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وأوضح: "حينها وصلت لي العديد من عروض الإعارات من أندية كثيرة بالدوري، وكان لاسارتي مرحب برحيلي دون أن يشاهدني، فطلبت الرحيل نهائياً عن النادي، وكانت خطوة الرحيل عن الأهلي صعبة".

وتحدث لاعب الأهلي السابق عن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني: "حسام البدري مدرب كبير جداً وتعامله احترافي مع اللاعبين".

وأكمل: "كان في تلك الفترة معه هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الفريق، وجاءت عليَ فترة أجلس كثيراً على مقاعد البدلاء، وذهبت وتحدثت معه لأنني كنت أرغب في المشاركة".

واختتم ميدو جابر تصريحاته: "كابتن حسام البدري رفض رحيلي عن الفريق، وقال لي أنني سألعب ولعبت بعد ذلك بشكل طبيعي".