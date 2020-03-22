بسبب كورونا.. تقارير: قادة برشلونة يرحبون بتقليص رواتبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن قادة برشلونة أبدوا ترحيبًا بالاقتراح الذي قدمه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني بتقليص رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة فيروس كورونا (Covid 19).

وأثر انتشار فيروس كورونا على كافة النواحي والأنشطة ومنها المجال الرياضي في جميع أنحاء العالم، كما ألقى بصداه على النواحي الاقتصادية التي بدورها ستؤثر بشكل مباشر على كافة الأصعدة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو" فإن إدارة برشلونة تبحث عن حلول للخسائر المادية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعليق النشاط الرياضي حفاظًا على أرواح اللاعبين والمشجعين.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن اجتماع الفيديو الذي عقده مجلس برشلونة برئاسة بارتوميو مع رباعي قادة الفريق (ليونيل ميسي ، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه) اقترح خلاله فكرة تقليص الرواتب، ولاقى ترحيبًا جيدًا بالفكرة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع بالفيديو، غدًا الاثنين، لمندوبي الليجا لتقييم التدابير ضد الخسائر.