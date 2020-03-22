سعد سمير يكشف كواليس مبادرة "تحدي الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، كواليس إطلاقه لمبادرة "تحدي الخير" التي استجاب لها عدد كبير من نجوم الكرة المصرية من أجل مساعدة الأسر المصرية المتضررة من توقفها عن العمل بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء السبت: "لم أتخيل أن تحقق المبادرة كل هذا الانتشار، تحدثث مع زوجتي وجائتني الفكرة وعرضتها على زميلي وليد سليمان وهو أول من دعم مبادرتي".

وأضاف: "اتفقنا على إطلاقها من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من نجوم الكرة المصرية على دعم الأسر المحتاجة التي توقفت عن العمل وجلست في بيوتها حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، لاعبو كرة القدم يسعون في الخير دائما".

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وأكمل: "تحدثت مع شريف إكرامي حارس الأهلي وطارق حامد ومحمود علاء ثنائي الزمالك ورحبوا بالفكرة، واتفقنا على انتشار المبادرة بتحد لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز، لأننا لا نضمن الظروف المادية للاعبي الأندية الأخرى".

وأوضح مدافع الأهلي: "المبادرة لا ترتبط بالفيروس بقدر ارتباطها بالتكافل الاجتماعي واستمراره، خاصةً لدعم الذين كانوا يتقاضون رواتبهم باليومية".

وتابع: "لاعبو أستون فيلا طلبوا المشاركة في مبادرة تحدي الخير بعدما ترجم لهم زميلهم المصري محمود حسن تريزيجيه ما قاله في الفيديو الذي نشره، حيث شرح لهم تفاصيل المبادرة ونالت الفكرة إعجابهم وطلبوا المشاركة معنا".

وأتم صاحب الـ30 عاما قائلا: "لا نوزع شيئا من تلك الأموال، المبالغ يتم توزيعها بالتنسيق مع جمعية رسالة لتصل إلى حالات معينة، وهناك بعض اللاعبين سيدعمون عائلات بأشكال منفردة، بجانب التبرع لبعض المستشفيات".