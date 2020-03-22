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إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

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 ذكرت صحيفة ، أن حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم

في الفترة الأخيرة.

 كان فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط في الدوري السعودي

بعد 22 جولة من البطولة، كما تسبب في توقف النشاط في العديد من الدول حول العالم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية حتى الآن 392 حالة.

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