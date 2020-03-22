إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالمفي الفترة الأخيرة.
كان فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط في الدوري السعوديبعد 22 جولة من البطولة، كما تسبب في توقف النشاط في العديد من الدول حول العالم.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية حتى الآن 392 حالة.
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