بيراميدز يرفض استغلاله فى مزاد أحمد فتحى

رد نادى بيراميدز على الأنباء التى تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول دخوله فى مفاوضات مع أحمد فتحى، الظهير الأيمن للنادى الأهلي، والادعاء بتقديم عرض مالى كبير نظير الحصول على خدمات اللاعب الذى ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن ناديه يعد أحد أكبر أندية كرة القدم فى مصر

حاليًا بفضل ما يمتلكه من نجوم وقدرات وإمكانات يدعمها مجلس إدارته، ورغم ذلك لا يدفع المبالغ المالية غير المنطقية التى يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين ويرددونها فى وسائل الإعلام.

أضاف المدير الرياضى، بأنه لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسئوليه، ولكنه يرفض فكرة أن تتم المزايدة باسم النادى فى أمر مفاوضات أى نادٍ مع أحد نجومه بتلك الطريقة غير المقبولة التى عفا عليها الزمن من وكلاء اللاعبين.

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وشدد المدير الرياضى لبيراميدز على تقديره الكامل للنجم أحمد فتحى كونه أحد أهم لاعبى كرة القدم فى مصر

على الإطلاق، وأن كل الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبًا فى صفوفها، إلا أنه أكد أن بيراميدز يرفض مجددًا استغلال اسمه بهذه الطريقة، ومطالبًا بعدم الزج باسم النادى فى تلك الأمور.

وأنهى المدير الرياضى لبيراميدز حديثه بأن إدارة ناديه حريصة على علاقاتها بكل الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية فى مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية.

من ناحية أخرى، قررت إدارة النادى تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبى فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية التى كانت مقررة أمس السبت استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى وخوض نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى ظل عدم تحديد موعد استئناف الدورى فى المرحلة المقبلة.