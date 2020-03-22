كارتيرون يطالب محترفي الزمالك بالالتزام بالحجر الصحي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على إجراء اتصال تليفوني بالثلاثى المحترف محمد أوناجم وأشرف بن شرقى المتواجدين بالمغرب وكذلك التونسى فرجانى ساسى حيث طالبهم بالالتزامبالحجر الصحى كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة إجراء برنامج تأهيل فى منازلهم للحفاظ على اللياقة البدنية، خصوصًا أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى القاهرة إلا مع أول إبريل.
كان كارترون قد قرر مد فترة الراحة السلبية للاعبى الفريق حتى السبت المقبل بعد الأنباء التى ترددت بشأن إمكانية مد فترة إيقاف الدورى حتى نهاية ابريل.
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