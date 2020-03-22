سمير عثمان: إلغاء الدورى يخلق أزمات بالجملة

رفض سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، فكرة إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بسبب وباء فيروس كورونا، وللحد من انتشاره داخل البلاد، وطالب بالبحث عن حلول أخرى، مطالبًا الجميع بالتكاتف لمواجهة الفيروس القاتل.

قال عثمان إن إلغاء منافسات الدورى لها

آثار سلبية كثيرة على الأندية، إضافة إلى صعوبة تحديد الفرق الصاعدة فى أو الهابطة فى المستويات الأربعة الممتاز والقسم الثانى والثالث والرابع، رافضًا فكرة إلغاء الدورى وتنصيب الأهلى بطلًا.

وألمح رئيس لجنة الحكام السابق إلى أن فكرة الإلغاء ليس لها تأثير سلبى على الجوانب الفنية فقط للاعبين المقبلين على بطولات قارية على مستوى المنتخبات والأندية، بل على كل العاملين فى الحقل الكروى وأيضًا القطاع السياحى لانعكاس ذلك على سمعة أى بلد، مشيرًا إلى أن مصر اعتادت مواجهة أى ظروف صعبة وقادرة على تخطى هذه الفترة.