أحمد فتحي يطلب المساواة بحسين الشحات في الأهلي

يسيطر ملف تجديد العقود على الأحداث داخل النادى الأهلى بعدما شهد هذا الملف خطوات سريعة وحاسمة بعد الجلسات التى عقدتها لجنة التخطيط، وتضم محسن صالح، رئيس اللجنة، وأعضاؤها زكريا ناصف، وخالد بيبو، بجانب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات.

الأهلى أعلن تجديد عقد وليد سليمان، صانع الألعاب، لمدة موسمين، ولكن المشهد كان مختلفًا بالنسبة للثنائى حسام عاشور والحارس شريف إكرامى، فاللجنة اجتمعت مع عاشور وأبلغته برغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى فى عدم بقائه مع الفريق وعدم قيده بالموسم المقبل، وهو الأمر الذى يعنى غلق ملف تجديد عقده مع الفريق وتوجيه الشكر له كقائد مميز ولاعب صاحب تاريخ طويل فى القلعة الحمراء منذ تصعيده عام 2003.

ومنح النادى الأهلى خيارًا أمام حسام عاشور، وهو الاعتزال مع إقامة مباراة اعتزال تليق بقائد الفريق وتسويقها بشكل مميز لتخصيص عائدها للاعب مع تأهيله للعمل داخل النادى بالحصول على دورات تدريبية مميزة فى أحد الأندية الأوروبية الكبرى سواء فنيًا أو

إداريًا.

حسام عاشور رفض الاعتزال وأكد لـ«الوفد» أنه لم يتصور أن تأتى اللحظة لرحيله عن الأهلى بهذه الطريقة، موضحًا أنه مازال قادرًا على العطاء فى الملاعب وسيدرس العروض التى تصل له.

ومنح الأهلى حسام عاشور فرصة أخيرة لمراجعة قراره بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية داخل أروقة القلعة الحمراء وهو ما يحسمه اللاعب فى المرحلة القادمة، خصوصًا أنه تلقى بالفعل اتصالات من أندية بالدورى مثل بيراميدز والجونة وسموحة.

الأهلى حسم أيضًا أمر شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، بعدما أعلن قبل شهرين عن أنه سيرحل عقب نهاية الموسم الحالى عن الفريق، وأكدت لجنة التخطيط للاعب أن مشواره وقيمته محل تقدير ولكن مسألة المشاركة من عدمها حق أصيل للجهاز الفنى.

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وأصبح إكرامى على أعتاب الرحيل إلى فريق بيراميدز بعدما تلقى عرضًا مغريًا براتب سنوى يصل إلى 12 مليون جنيه وهو أكبر مما

يتقاضاه فى الأهلى بحوالى 5 ملايين جنيه سنويًا.

ويبقى اللاعب أحمد فتحى مثار الجدل فى الساعات الحالية بالنسبة لتجديد عقده مع الأهلى بعدما تأجلت جلسة تجديد عقده من يوم الخميس إلى اليوم الأحد، بحضور مدير أعماله، نادر شوقى لتواجد فتحى خارج القاهرة.

فتحى يرغب فى التوقيع لمدة موسمين مع راتب سنوى يتساوى مع حسين الشحات نجم الفريق الذى يتقاضى راتبًا استثنائيًا أعلى من الفئة الأولى قيمته 12 مليون جنيه سنويًا مع إعفائه من نسبة المشاركة تقديرًا لتاريخه، خصوصًا أن هذا التجديد قد يكون الأخير له مع الفريق الأحمر مع بلوغه 35 عامًا.

ومن المقرر أن يقدم الأهلى عرضه المالى لفتحى فى جلسة اليوم الأحد لمعرفة قراره بخصوص التجديد مع الفريق الأحمر من عدمه فى ظل جدل دائر حول تلقيه عروضًا من الزمالك وبيراميدز.

وتعقد لجنة التخطيط أيضًا اليوم الأحد جلسة مطولة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من أجل حسم ملف إقامة معسكر تدريبى خلال فترة التوقف الحالية بجانب دراسة بعض الأمور الخاصة بمطالبه لتجديد عقده.

وتدرس لجنة التخطيط أيضًا ملف خليفة رمضان صبحى نجم الفريق فى ظل انخفاض فرص بقائه مع الأهلى بالموسم المقبل مع اقترابه من العودة لفريقه الأصلى هيديرسفيلد تاون الإنجليزى ونهاية عقده مع الفريق الأحمر.