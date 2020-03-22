رياضة | رسالة سعد سمير للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة سعد سمير للمصريين لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى المصريين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية :"عايزين نحافظ على نفسنا وأهلنا ونحافظ على بعض".

وأضاف :"نعلم أن هناك عدد من الأسر سيتضررون من هذا الأمر ولذلك قمنا بعمل تحدي الخير من أجل إيصال أي مساعدات لهم".

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وتابع :"قمت بالاتصال بعدد من اللاعبين وأبلغتهم بفكرة تحدي الخير وتعاونوا بالفعل فيه، والأمر سار بشكل جيد".

وواصل :"تم الاتفاق بتجميع المبالغ وقمنا بمنحها لجميعة رسالة لكي تقوم بإيصالها إلى المحتاجين".

وأتم :"نعلم ظروف البلد وظروف المحتاجين، وأناشد أصحاب المطاعم والشركات الخاصة بتوفير مرتباتهم هذا الشهر".