رياضة | مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الجولة المقبلة من الدوري المصري في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم أبرزها بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز بالإضافة إلي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز في حال العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا:

من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نادي وادي دجلة نظيره نادي حرس الحدود ويستضيف نادي سموحة نظيره نادي المقاولون العرب بينما يحل نادي طنطا ضيفا علي بيراميدز يواجه نادي أسوان علي ارضه نظيره نادي مصر.