رياضة | عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي إصابته بفيروس كورونا.

وغرد المسحل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم تشخيصي بالاصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة".

وأضاف :"وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوم بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".

وتابع :"نصيحة: اتبعوا التعليمات ..{إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم}".