رياضة | الأهلي يستعد للإعلان عن تجديد تعاقده مع أحمد فتحي

وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا اليوم الأحد مع أحمد فتحي بحضوره ووكيل أعماله نادر شوقي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

واتفق مسئولو الأهلي مع فتحي على تجديد تعاقده مع النادي حيث ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري. وسيحصل فتحي على 12 مليون جنيه في الموسم وفقا لما كشفه مصدر داخل النادي الأهلي، حيث سيتم الانتهاء من كافة أمور التوقيع اليوم.