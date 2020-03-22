رياضة | طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد شحاتة البالغ من العمر 19 عامًا يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع بجانب الظهير الأيمن.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن شحاته كان قريبًا من الانتقال للأهلي في يناير الماضي لولا تمسك طلائع الجيش باستمراره وتأجلت الصفقة إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولو الأهلي تحركوا مؤخرًا لإتمام الصفقة بعد حسم رحيل حسام عاشور نجم وقائد الفريق في نهاية الموسم الحالي.
وأوضح مصدر في الجهاز الفني لطلائع الجيش أن شحاتة يعتبر من العناصر الواعدة وأنه تلقى أكثر من عرض محلي وسيكون القرار في نهاية الموسم.
وأكدت التقارير الصحفية أنه من المنتظر الاستفادة من خدمات عمرو جمال وشراؤه بشكل نهائي.