رياضة | طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يحدد شرطه للتخلي عن نجمه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولو طلائع الجيش شرطهم بدخول عمرو جمال نجم الأهلي المعار للفريق ضمن صفقة محمد شحاتة الذي يرغب الأهلي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.



وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد شحاتة البالغ من العمر 19 عامًا يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع بجانب الظهير الأيمن.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن شحاته كان قريبًا من الانتقال للأهلي في يناير الماضي لولا تمسك طلائع الجيش باستمراره وتأجلت الصفقة إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولو الأهلي تحركوا مؤخرًا لإتمام الصفقة بعد حسم رحيل حسام عاشور نجم وقائد الفريق في نهاية الموسم الحالي.



وأوضح مصدر في الجهاز الفني لطلائع الجيش أن شحاتة يعتبر من العناصر الواعدة وأنه تلقى أكثر من عرض محلي وسيكون القرار في نهاية الموسم.



وأكدت التقارير الصحفية أنه من المنتظر الاستفادة من خدمات عمرو جمال وشراؤه بشكل نهائي.