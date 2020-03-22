رياضة | فالنسيا المتضرر الأكبر.. أكثر الأندية التي تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا المتضرر الأكبر.. أكثر الأندية التي تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، إلى إلغاء وتأجيل الدوريات الخمس الكبرى، خوفاً من تزايد الأعداد المصابه بالفيروس اللعين.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

ولم يتوقف الأمر عند الأعداد المصابة بفيروس كورونا فقط، بل تزداد الأعداد كل يوم، وكان أخرها الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس، وباولو مالديني وإبنه.

أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، وجاراي لاعب فالنسيا، وبليز ماتويدي لاعب يوفنتوس، وباولو ديبالا، ومالديني ونجلة، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أكثر الأندية الإسبانية ضرراً من إنتشار فيروس كورونا.

فالنسيا المتضرر الأكبر في إسبانيا

حيث أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن 35% من لاعبيه وموظفيه مصابون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لكن من دون حالات خطيرة.

وكان النادي الإسباني قد قال أن سبب تفشي فيروس كورونا جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف النادي:" على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدها النادي" بعد المباراة، أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتواصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%،ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أكثر الأندية الإسبانية ضرراً من إنتشار فيروس كورونا.

فالنسيا المتضرر الأكبر في إسبانيا

حيث أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن 35% من لاعبيه وموظفيه مصابون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لكن من دون حالات خطيرة.

Advertisements

وقال النادي الإسباني، أن سبب تفشي فيروس كورونا جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف النادي:" على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدها النادي" بعد المباراة، أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتواصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%، ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أكثر الأندية الإسبانية ضرراً من إنتشار فيروس كورونا.

فالنسيا المتضرر الأكبر في إسبانيا

حيث أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن 35% من لاعبيه وموظفيه مصابون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لكن من دون حالات خطيرة.

وقال النادي الإسباني، أن سبب تفشي فيروس كورونا جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف النادي:" على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدها النادي" بعد المباراة، أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتواصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35% من اللاعبين والمدربين".

كورونا يجتاج إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول الإسباني عن إصابة 6 من أعضاء الفريق الأول بالنادي بفيروس كورونا الجديد، الذي ضرب مختلف أنحاء العالم في الفترة الأخيرة.

وكان النادي الإسباني، قد قال عبر موقعه الرسمي:" الاختبارات الطبية أثبتت إصابة 6 من أعضاء الفريق الأول والموظفين بالنادي بفيروس كورونا".

وتابع:" أن الحالات جميعها تم اكتشافها على الرغم من معاناة أصحابها من أعراض خفيفة وغير واضحة".

وبذلك يكون نادي إسبانيول هو الأكثر تضرراً في إسبانيا بفيروس كورونا، بعد نادي فالنسيا.

أخرهم ديبالا، ثلاث حالات في يوفنتوس

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل ضرب فيروس كورونا ثلاثي فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث أصيب كل من روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا.