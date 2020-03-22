رياضة | بعد تأجيل كورونا.. مواعيد عودة الدوري الإسباني

- الموعد الثاني

أما الموعد الثاني، فهو هو عودة الدوري الإسباني بعد شهر ونصف من الآن بدايةً من 2 مايو المقبل.

- الموعد الثالث

الموعد الثالث لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون في الرابع عشر من مايو أي بعد شهرين كاملين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.