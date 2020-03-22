رياضة | فى ظل أنباء رحيل صلاح.. من الأفضل للفرعون المصري برشلونة أم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى ظل أنباء رحيل صلاح.. من الأفضل للفرعون المصري برشلونة أم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية خلال الفترة الماضية عن دراسة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة التعاقد مع الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت العديد من الصحف أن ريال مدريد هو الذي يُفكر بشكل جدي فى التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج أخر موسميين، خاصة أن سعر اللاعب سيكون فى حدود ال 150 مليون يورو، وهو ما يجعل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يُفكر فى ضم صلاح خاصة لحل مشاكل الفريق هجوميًا الذي يُعانى منها خلال الفترة القادمة.

وسيكون بالطبع الأفضل لصلاح الإنتقال لريال مدريد عن برشلونة، بسبب وجود مكان متاح للدولي المصري فى تشكيل المرينجي خاصة أن جاريث بيل اللاعب الويلزي وجناح الربال بات قريبًا من الرحيل بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى.

بينما برشلونة يتواجد بها ليونيل ميسي بجانب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وانسو فاتي وانطوان جريزمان مما يجعل التفكير فى التدعيم بنجم ليفربول ليس جديًا مثل ريال مدريد.