رياضة | فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



مازال موقف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي لم يتحدد بعد من إستعارته مرة أخري للعب فى صفوف القلعة الحمراء أم سيعود مرة أخري لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب مُعار للنادي الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي.

ويحاول النادي الأهلي بقاء اللاعب خلال الفترة القادمة فى الفريق والتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لإستعارة اللاعب أو شراءه خاصة أنه أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر. Advertisements

ولكن فى حال رحيل رمضان صبحي ما هي البدائل للنادي الأهلي : يُعد محمد شريف لاعب الفريق والمُعار لصفوف نادي إنبي وهداف الفريق البترولي هو احد أهم الأسماء الذى من المرجح عودته من جديد خاصة أن اللاعب يًقدم مستويات مميزة مع إنبي بعدما تم إعارته قبل بداية الموسم.