الامارات | برشلونة يستعد لإنهيار النظام الصحي الإسباني بقرار هام

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لإنهيار النظام الصحي الإسباني بقرار هام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي برشلونة قرر رهن مرافقه لخدمة الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا، من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذك في حال انهيار النظام الصحي في إسبانيا.

ويذكر أن إسبانيا قد انتشر فيها المرضى بقوة ونال الفيروس مؤخراً من رئيس نادي ريال مدريد السابق لورينزو سانز بعد أقل من إسبوع واحد فقط من الإعلان عن إصابته بالمرض عن عمر يناهز 76 عاماً.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق إيقاف كافة النشاطات الرياضية في النادي على خلفية إيقاف الدوري الإسباني، كما أعلن العديد من نجوم الفريق دعمهم لمحاربة انتشار الفيروس من خلال البقاء في المنزل والالتزام بقوانين الدولة.