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سيناريو جديد لاستكمال الدوري الانجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيناريو جديد لاستكمال الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، ان رابطة الممتاز تستهدف استئناف المسابقة في أول حزيران المقبل، واستكمالها في ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في آب القادم.

ووفقاً لصحيفة "صنداي تليغراف" ، فإن هذه الخطة المبدئية تمثل "أفضل سيناريو" لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء ​كورونا​.

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وتوقف نشاط كرة القدم في إنجلترا في 13 آذار حتى الرابع من نيسان قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 من الشهر ذاته.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقا للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي دون حضور الجماهير.

وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في الثامن من آب القادم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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