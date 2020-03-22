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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يودع منافسات بطولة فيفا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، عن خروج نادي برشلونة مبكرًا من بطولة لعبة فيفا الإلكترونية 2020، على هامش توقف الدوريات الأوروبية والقارية بسبب وباء فيروس كورونا.
وقد تم اطلاق بطولة لعبة فيفا الإلكترونية 2020 بين بعض نجوم كرة القدم المحترفين في بطولة الدوري الإسباني، حيث يمثل ريال مدريد ماركو أسينسيو، وبرشلونة سيرجي روبرتو، وأتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي.
ووفقًا لصحيفة ‘‘سبورت‘‘ الاسبانية، فأن سيرجي روبرتو نجم البرشا قد انسحب من مباراته ضد إيبار حيث كان سيواجه إيدواردو إيكسبوزيتو الذي تأهل بدوره لمواجهة مهاجم ريال بيتيس بورخا إيغليسياس.
وأكدت الصحيفة أن قرار انسحاب روبرتو في بطولة الفيفا، لأسباب تتعلق بحقوق رعاية شركة كونامي.
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