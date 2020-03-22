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مرافق برشلونة تحت تصرف الحكومة الكتالونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

اقدم نادي ​برشلونة​ الإسباني على خطوة مميزة، وذلك للحد من انتشار فيروس ​كورونا​ المستجد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فان النادي الكتالوني قد وضع مرافق النادي تحت تصرف الحكومة في إقليم كتلونيا في حال انهيار النظام الصحي.

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ويواصل البرشا الذي كان على اتصال بوزارة الصحة والداخلية منذ بداية الأزمة لعب دور مهم في مكافحة الوباء، بمساعدة الرياضيين والفنيين، بضرورة الالتزام في منازلهم.

وتم إيقاف المنافسات في إسبانيا، وعلى رأسها .

وكان امس قد توفي، لورينزو سانز رئيس السابق، متأثرًا بفيروس الخطير.

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