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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرافق برشلونة تحت تصرف الحكومة الكتالونية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
اقدم نادي برشلونة الإسباني على خطوة مميزة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فان النادي الكتالوني قد وضع مرافق النادي تحت تصرف الحكومة في إقليم كتلونيا في حال انهيار النظام الصحي.
ويواصل البرشا الذي كان على اتصال بوزارة الصحة والداخلية منذ بداية الأزمة لعب دور مهم في مكافحة الوباء، بمساعدة الرياضيين والفنيين، بضرورة الالتزام في منازلهم.
وتم إيقاف المنافسات الرياضية في إسبانيا، وعلى رأسها الدوري الإسباني.
وكان امس قد توفي، لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق، متأثرًا بفيروس الخطير.
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