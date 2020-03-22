شكرا لقرائتكم عماد متعب: حزين على رحيل حسام عاشور من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حزنه الشديد علي قرار إنهاء العلاقة بين القلعة الحمراء وحسام عاشور قائد الفريق ونشر متعب صورة لعاشور عبر انستجرام وعلق قائلا :"واحد من أفضل الشخصيات التي قابلتها في مجال كرة القدم ، احتراما والتزاما وخلقا ومن افضل اللاعبين في وسط الملعب علي مدار السنوات الماضية ..عشرة عمر واخ بالنسبة لى ..حزين جدا علي رحيلك من الأهلي واتمنى قبل الرحيل ترفع كأس إفريقيا والدوري المصري ..أسطورة من اساطير الأهلي من الصعب تكرارها"

أول ظهور لعاشور مع الأهلى كان أمام الترسانة 13 فبراير 2004 وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذى لم يبلغ عامه الثامن عشر حينها لمدة 5 دقائق كافية لإقناع الخبير البرتغالى بقدراته الفنية لينطلق نحو رحلة المجد الكروى مع الأهلى، ويعود الظهور الأفريقى الأول له إلى بطولة دورى أبطال أفريقيا في نسخة عام 2005.

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"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

حسام عاشور بات يواجه مصير من سبقوه في القلعة الحمراء اللذين أٌجبروا على الاعتزال ويأتي في مقدمتهم عماد متعب الذى عانى كثيرا من الجلوس على دكة البدلاء في أخر أيامه طوال فترة حسام البدرى حتى انتهى به المصير إلى الاعتزال وتوديع الساحرة المستديرة.