شكرا لقرائتكم ضياء السيد يقضي الحجز المنزلي مع حفيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد نجم الأهلي الأسبق أنه يقضي الحجر المنزلي برفقة حفيده "طاهر" حيث نشر ضياء السيد عبر تويتر صورة لحفيده وعلق قائلا:" الحجز المنزلى جميل مع الاخ طاهر الحفيد الغالي " .

يأتى ذلك فى اطار تعليق نجم الأهلى الأسبق على البقاء فى المنزل مع تعليق النشاط الرياضى فى مصر بسبب فيروس كورونا .



ضياء السيد (1)



ضياء السيد (2)

يذكر أن النادى الأهلى قد اصدر بيانا امس الجمعة يؤكد فيه إغلاق فروع النادى الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من اليوم وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.

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ويقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيًة في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات.

كما تحدث ضياء السيد عن محمد الننى المحترف فى صفوف بشكتاش التركى، موضحا أن هذه الخطوة فى رحلة احتراف الننى إلى الخلف فى ظل لعبه مسبقا فى أكبر دوريات أوروربا ألا وهو الدورى الإنجليزى وفى نادى أرسنال تحديدا.

وعن مدافع المنتخب أحمد حجازى فقال ضياء السيد إنه ومن وجهة نظره أن مصلحة اللاعب البقاء فى أوروبا فى الفترة المقبلة.

وكان ضياء السيد قد داعب حسن شاكوش مطرب المهرجانات بعد تأكيد الأخير أنه رحل عن الأهلى بسببه، وكتب ضياء السيد عبر حسابه على تويتر، "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد، لكن اللى عايز يدمرك الأستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".

وقال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش إنه كان لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات، مضيفا، "كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".