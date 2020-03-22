شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يدعم حسام عاشور فى أزمته: حزين جدا على رحيلك من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، على دعم النجم حسام عاشور قائد النادى الأهلي على خلفية أزمته مع المارد الأحمر الأخيرة، ووجه رسالة مؤثرة له عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :" واحد من أفضل الشخصيات اللي قابلتها في مجال كرة القدم ، إحتراما و إلتزاما و خلقا و من أفضل اللاعبين في وسط الملعب علي مدار السنوات الماضية و عشرة عمر و اخ بالنسبة لي".

وتابع :"حزين جدا علي رحيلك من النادي الأهلي و أتمني قبل الرحيل أن ترفع كأس البطولة الأفريقية و الدوري المصري . #اسطورة_من_اساطير_الاهلي من الصعب تكررها .. حسام عاشور".



عماد متعب

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وحسم الأهلى ملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعدما أبلغته لجنة التخطيط بالأحمر برفض تجديد عقده بناءً على توصية من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولجنة التخطيط، كما طالبت اللاعب بإعلان اعتزاله، وذلك خلال الجلسة التى عقدها مسئولو لجنة التخطيط مع عاشور، أمس الجمعة، لحسم ملف التجديد.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يُغلق عاشور ملف الأهلى ويتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟!، مسيرة طويلة قضاها حسام عاشور داخل جدران الأهلى.