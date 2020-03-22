شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير أحمد فتحي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة حاسمة اليوم،الأحد، لتجديد عقد أحمد فتحي، لاعب الفريق بعدما أعتذر عن حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له الخميس الماضي لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة واستأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق تأجيل موعد الاجتماع إلى اليوم وفي هذا الشأن ،كشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحى ، :"لا يوجد خلافات بين أحمد فتحي والأهلى على الإطلاق وسيكون متواجد اليوم لحسم هذا الملف ، وعلمت ”الخليج 365” أن أحمد فتحي سيُجدد للأهلي خلال ساعات بنسبة تتعدى الـ90%.

ويتطلع الأهلي لحسم ملف أحمد فتحي بعدما تم التجديد لوليد سليمان لمدة موسمين فيما تم توجيه الشكر للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وهي "القنبلة" التي تفجّرت في أروقة القلعة الحمراء بل وفي الشارع الرياضي المصري كله أمس الأول ،الجمعة، ومازالت تداعياتها تُلقي بظلالها على سطح الأحداث الكروية فقد عقدت اللجنة اجتماعا مع عاشور وإكرامي أمس الأول وقدمت له عرضاً يتضمن إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب وتحمّل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النادي ومجلس إدارته انهما لن يتأخرا في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة لكن عاشور رفض هذه العروض وأعلن أنه لن يعتزل وسيكمل مشواره مع أي نادي أخر.

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وبالنسبة لشريف إكرامي ، فقد أقترب من الانضمام لنادي بيراميدز في غضون الساعات القليلة المقبلة بعدما فشلت مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي حيث عقدت لجنة التخطيط للكرة، بالأهلي برئاسة محسن صالح، اجتماعًا مع شريف إكرامي بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات ، وعبّرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة..جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا يملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر، وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.