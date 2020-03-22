شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تتحفظ على صرف مليون جنيه فقط من مستحقات 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على صرف مبلغ مليون جنيه من متأخرات الحكام مؤكداً لمسئولو اتحاد الكرة أن هذا المبلغ قليل للغاية في ظل عدم حصول أي حكم في مختلف الأقسام سواء الممتاز أو القسم الثاني و الثالث لم يحصلو على أي مستحقات متأخرة من بداية الموسم الجاري ، وطلب زيادة المبلغ من أجل توزيعه على أكبر عدد من الحكام خاصة أن مبلغ المليون جنيه لن يلبي احتياجات الحكام وستحدث أزمة في حالة صرف هذا المبلغ لفئة معينة.

اقترب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من إلغاء دوريات الناشئين للموسم الجارى 2019 – 2020، بسبب فيروس كورونا المنتشر فى دول العالم فى الفترة الأخيرة.

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كشف أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن قرب إلغاء بطولات الناشئين والجمهورية هذا الموسم بسبب فيروس كورنا، مؤكداً أن هذه البطولات تنافسية فقط ولا يوجد هناك أزمة حال إلغائها كما هو الحال فى بطولة الدورى للكبار بمختلف أقسامها، وذلك حفاظا على اللاعبين صغار السن، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة داخل مجلس الجبلاية.

فى سياق متصل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله، وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا".