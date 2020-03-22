تقارير: إصابة لاعب مانشستر يونايتد السابق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر قالت تقارير أوروبية إن مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وشاندونغ لونينغ الصيني الحالي، تعرض للإصابة بفيروس (Covid 19) المعروف عالميًا باسم فيروس كورونا. وأكد موقع ترانسفير ماركت المتخصص في متابعة احصائيات اللاعبين، أن الاختبارات التي خضع لها مروان فيلايني أظهرت نتائج إيجابية للفيروس. Advertisements وانتشر وباء كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مما اضطر السلطات لتعليق وتأجيل كافة الأنشطة ومنها بينها المجال الرياضي. وكان فيلايني، قد انتقل إلى صفوف الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019. ويعد البالغ من العمر 32 عامًا هو أول لاعب في الدوري الصيني يُصاب بالفيروس.

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