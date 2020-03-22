رياضة | بسبب كورونا.. برشلونة يضع منشآته تحت تصرف الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. برشلونة يضع منشآته تحت تصرف الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي برشلونة منشآته تحت خدمة حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ذاتي الحكم، لمواجهة انهيار افتراضي للرعاية الصحية في البلاد أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر أنه عرض عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.

وعلى أي حال، يواصل "البلاوغرانا"، الذي ظل على اتصال بمجالس الصحة والداخلية الرياضة في كاتالونيا منذ بداية الأزمة الصحية، لعب دور نشط في مكافحة الوباء مع الالتزام بكافة توصيات الحكومة وتوعية المواطنين، بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية، بضرورة أن البقاء في المنزل.