رياضة | مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



وتوقفت كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

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وتم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.



توقف الدوري الإنجليزي عند الجولة التاسعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 82 نقطة. ويستعرض الخليج 365 مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج .



- ويستهام & وولفرهامبتون

- توتنهام & مانشستر يونايتد

- إيفرتون & ليفربول

- توتنهام & ويستهام يونايتد

- تشيلسي & مانشستر سيتي

- بيرنلي & واتفورد

- نيوكاسل & أستون فيلا

- نوريتش سيتي & إيفرتون

- ليفربول & نيوكاسل يونايتد

- ليستر سيتي & برايتون

- وولفرهامبتون & بورنموث

- مانشستر يونايتد & شيفيلد يونايتد

- ساوثهامبتون & آرسنال