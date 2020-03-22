رياضة | 5 شروط تجعل ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 شروط تجعل ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي برشلونة الإسباني منذ فترة طويلة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق لضمان بقائه مع النادي وعدم رحيله لأي نادي أخر.

وينتهي عقد ليو ميسي مع نادي برشلونة بشكل رسمي بنهاية عام 2021 القادم.

رحيل ميسي ومنافسة بين كبار أوروبا لضمه

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى احتمالية رحيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

كما أكدت التقارير أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في خطف ليونيل ميسي في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي برشلونة أبرزها نادي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وميلان.

بقاء ميسي في البارسا وشروطه لتجديد عقده

ولكن كشفت تقارير صحفية أخرى أن ميسي لا يمانع في البقاء مع برشلونة ومنفتح لتجديد عقده مع الفريق ولكن لديه بعض الشروط التي يدجب تنفيذها قبل القيام بذلك.

ويوجد 5 شروط في حالة تم تنفيذها قد يوافق ميسي على تجديد عقده مع نادي برشلونة وهي كالآتي:

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1- التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

2- رحيل جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن النادي بسبب كثرة خلافاته مع ميسي ولكن من الممكن أن يستمر ولكن في حالة تنفيذ شروط ليو.

3- رحيل إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي في نهاية الموسم الجاري.

4- رحيل اللاعبين الذين لم يفيدوا النادي هذا الموسم وعلى رأسهم أنطوان جريزمان مهاجم الفريق وصامويل أومتيتي.

5- التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولكن هل سيتمكن نادي برشلونة من تنفيذ هذه الشروط الخمسة لنجم الفريق ميسي ليتمكن النادي من تجديد عقده أم سيتعرض الجميع لصدمة برحيل ليو عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات ليونيل ميسي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 12 هدف أخرين