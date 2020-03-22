رياضة | كارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار



طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من مجلس إدارة القلعة البيضاء عودة ثلاثي الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتنتهى إعارة رفعت وسيسيه من الزمالك إلى الاتحاد السكندرى فى نهاية الموسم الحالى ونفس الأمر بالنسبة إلى إعارة الظهير أحمد فتوح التى تنتهى بنهاية الموسم الحالى بعد إعارته إلى سموحة لمدة موسم ونصف.

الزمالك يغلق النادي لمدة أسبوع بسبب كورونا

وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارات بغلق النادي الاجتماعي ومقره المهندسين لمدة أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الأعضاء وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات للوقاية من وباء "COVID_19" ، فيما ألغت إدارة القلعة البيضاء كافة الأنشطة الرياضية بالنادي ومن بينها تدريبات الفريق الأول لكرة القدم حرصاً على سلامة الاعبين.