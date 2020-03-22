رياضة | أول تعليق لنجم ريال مدريد من العزل الصحي لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لنجم ريال مدريد من العزل الصحي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه الشديد بعد خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة لبلده للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.



وقال يوفيتش في تصريحات اليوم "كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا، إنه خطئي، ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي".