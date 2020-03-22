رياضة | جلسة بين الخطيب وفايلر لتجديد التعاقد بعد تنفيذ المطالب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين الخطيب وفايلر لتجديد التعاقد بعد تنفيذ المطالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة يوم الاحد، مرتقبة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم من أجل الحديث حول تجديد تعاقد المدرب والإستمرار لموسم أخر.

وستكون الجلسة، غدًا، الاحد بحضور رئيس القلعة الحمراء مع المدرب السويسري للإتفاق حول العقد الجديد والتجديد لمدة موسم أخر للإحتفاظ بالمدرب الذى أثبت جدارته مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري.

ويسعي الأهلي لتجديد التعاقد قبل نهاية الموسم الحالي، لإعطاء الثقة للمدرب السويسري، وأن يشعر، إن النادي متمسك بخدماته خلال الفترة القادمة.