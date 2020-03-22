اخبار الرياضه

رياضة | صفقة مدوية.. برشلونة يفاجئ إنتر ميلان بلاعب جديد لضم مارتينيز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية.. يفاجئ إنتر ميلان بلاعب جديد لضم مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأحد 22/مارس/2020 - 07:30 ص

448%247cview

Advertisements

بوابة الخليج 365

محمد جمال

377%247cview

Advertisements

Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة برشلونة الإسبانى بقوة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني للنيراتزوري لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم خاصة بعد إصابة المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز والجناح عثمان ديمبيلي والذى أصيب خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة " توتو ميركاتو" الإيطالية عن دراسة برشلونة إغراء إنتر ميلان ببطاقة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق والمُعار لفريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من أجل الموافقة على بيع مارتينيز.

وأشارت الصحيفة أن على الرغم من وجود بند يحق للعملاق الباڤاري فى شراء اللاعب البرازيلي، أن أفادت تقارير صحفية المانيا تؤكد عدم شراء بايرن للاعب خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لا يُمانع من إعارة اللاعب لمدة موسمين قادميبن للإنتر وهو ما سيخفض سعر مارتينيز

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا