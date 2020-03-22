رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع

قام نادي ريال مدريد الإسباني بعرض واحد من نجوم الفريق إلى البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد عر



سبب رغبة ريال مدريد في بيع لوكا يوفيتش

ويرغب نادي ريال مدريد في بيع يوفيتش لأن النادي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل منذ أن تعاقد معه بالاضافه إلى عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه بشكل أساسي.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت.

مشاركات لوكا يوفيتش مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا يوفيتش في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.