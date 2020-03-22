الامارات | قمصان ميسي في المزاد لمواجهة كورونا من عارضة أزياء برازيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان ميسي في المزاد لمواجهة كورونا من عارضة أزياء برازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن قصة اللاعب الأرجنتيني ميسي قائد فريق برشلونة وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة سوزي كورتيز، ستعود من جديد بعدما أثارث العارضة البرازيلية الجدل بإعلانها بيع قمصان برشلونة واللاعب ميسي الخاصة بها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكانت عارضة الأزياء سوزي قد أثارت الجدل من قبل بتشجيعها للاعب حتى وصل الحال إلى أن زوجة الأرجنتيني أنتونيلا روكوزو جعلته يحذفها من صفحته على موقع "إنستغرام".

وقامت عارضة الأزياء برفع صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وقالت: "إلى المعجبين الأعزاء في جميع أنحاء العالم، بدأت مزادا لبيع قمصان برشلونة الخاصة بي، من أجل جمع الأموال لشراء كمامات ومطهر اليد الذي يحتوي على الكحول للسكان الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها. وهي الآن باهظة الثمن في الصيدليات وعلى الإنترنت، كما أطلب من الجميع البقاء في منازلهم والخروج فقط عند الضرورة وفي هذا الوقت سوف ننتصر في هذه المعركة ضد فيروس كورونا”.