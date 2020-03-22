شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كريستيانو رونالدو يحارب فيروس كورونا مع أولاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح اهتمام لاعب يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو بمحاربة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة أسرته. وظهر اللاعب البرتغالي خلال الفيديو، أثناء اهتمامه بتعليم أولاده كيفية تعقيم أيديهم والحفاظ على نظافتها، إذ تجاوبوا بشكل رائع مع نجم اليوفي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو: كريستيانو رونالدو يحارب فيروس كورونا مع أولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.