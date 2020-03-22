شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ صرف مستحقات لاعبيه اليوم بعد انتعاش خزينة النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة نادى الزمالك، خلال الأيام الأخيرة بشكل متوالى، من مصادر مختلفة سواء الاستثمارات التي حدثت في سور النادى إلى جانب العضويات التي تم الموافقة عليها من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، ليقرر منصور على الفور صرف مستحقات المدربين والموظفين والعمال وحصلوا عليها على مدار اليومين الماضيين، ثم قرر رئيس الزمالك على الفور صرف مستحقات اللاعبين بداية من اليوم، الأحد، وفقاً لوعده لهم بعدما اجتمع بهم الأسبوع الماضى في الفترة الماضية سواء بتحقيق بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لـ"الخليج 365"، إن الزمالك في الوقت الحالي ليس لديه أزمة مالية وهناك انتعاشة في مختلف الجوانب، مشدداً إن اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم تباعاً على مدار الأيام الجارية مع تطبيق الخصم الذى أعلنه من تلك المستحقات لإرسالها إلى بيت الخير وذلك بخطاب رسمي من القلعة البيضاء وذلك لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا حيث أوضح إن رفضه المزايدة في التبرعات وراء قراره بأن يكون التبرع جماعى من جانب لاعبى الفريق الأبيض وأن يكون من خلال ناديهم وبصورة رسمية.

فيما يتابع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بصورة يومية مختلف الأمور الخاصة بلاعبى الفريق سواء التدريبات في المنزل أو صالات الجيمانزيوم، وذلك من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية بعد قرار كارتيرون باستمرار تعليق تدريبات الفريق حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك للحفاظ على الجميع داخل الفريق الأبيض في ظل تجنب انتشار فيروس كورونا، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على أوزانهم حتى لا يتؤثر الفريق بتلك الراحة السلبية بينما يعمل كارتيرون على مناقشة كافة الأمور الخاصة بالرجاء المغربى من خلال التواصل مع الجهاز المعاون من أجل التحضير مبكراً لتلك المواجهة المرتقبة.