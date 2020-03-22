رياضة | أسطورة ليفربول ينتفي شائعات رحيل ماني وصلاح

نفى نجم نادي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد السابق "ستيف ماكمانمان" الشائعات التي تربط نجمي فريق ليفربول محمد صلاح وساديو ماني بالرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مكامانمان لصحيفة "ميرور" البريطانية: "ريال مدريد لديه إيدين هازارد ورودريجو جوس، وانتدبوا رينير خيسوس في يناير الماضي، أعتقد أن كل مايشاع عن رحيل صلاح وماني غير صحيح". Advertisements

وأضاف: "الأندية الإنجليزية مازالت أقوى من ريال مدريد وبرشلونة بغض النظر عن نتائج دوري أبطال أوروبا، وبالطبع يريد قطبي الليجا تدعيم صفوفهم بأبرز اللاعبين، لكنني أعتقد أن صلاح وماني لن يرحلا لإسبانيا".

من جهة خرى، علق "ريتشارد كيز" أحد معلقي قناة سكاي سبورتس قائلاً: "صلاح وماني يكرهان بعضهما بشدة، أعتقد أن كلاً منهما يريد التألق في فريق آخر".

وأضاف: "يمكن لماني أن ينتقل لبرشلونة دون النظر للشرط لموجود في صفقة فيليبي كوتينيو، إذا أراد ذلك سيفعل".

وأتم: "الأمر كذلك بالنسبة لمحمد صلاح، أعتقد أنه لن يستسلم لأموال ريال مدريد وسحر اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو"ز