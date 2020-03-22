شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكلف فاروق جعفر بغربلة قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فاروق جعفر نجم النادى السابق وأحد رموزه، بقيادة غربلة لقطاع الناشئين باستحداث أفضل أساليب العمل وفقا لسياسة محددة حتى يستفيد النادى بقطاع الناشئين بأفضل صورة ويرغب مرتضى منصور أن يستفيد من قطاع الناشئين بأفضل صورة لمد الفريق الأول بالمواهب فى مختلف المراكز.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد وعد رئيس قلعة ميت عقبة للاعبين بذلك الأمر بعد المستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

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واستقر مرتضى منصور حول مد فترة غلق مقر نادى الزاملك لمدة أسبوع آخر يبدأ من أول أمس، الجمعة قابل للتجديد، وذلك أمام استقبال الأعضاء حرصا على صحة الجميع داخل قلعة ميت عقبة ويأتى قرار مجلس إدارة الزمالك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم كما قرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم خلال الأسبوع الجارى، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما قرر رئيس الزمالك، خضم مبلغ من مستحقات لاعبى الأبيض، المقرر صرفها، بناءً على رغبة اللاعبين للتبرع بهم والمساهمة فى حملات التصدى لفيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل المبادرات التى أطلقها اللاعبين للتبرع لإيواء عدد من الأسر المُتضررة من الإجراءات الاحترازية تجنبًا لتفشى فيروس كورونا، حيث أكد مرتضى منصور، أنه سيقوم بخصم نسبة من المستحقات المالية وفقًا لرغبة اللاعبين على أن يتم تجميع المبلغ بالكامل وإرساله إلى بيت الخير فى خطاب رسمى من القلعة البيضاء، مشددًا على أن الأمر لا يجوز فيه المزايدة، وجاء قرار رئيس قلعة ميت عقبة بعد تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا.

فيما فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة تدريبات الفريق الأبيض أول أبريل المقبل، خاصة بعدما قرر مد الراحة السلبية للاعبين لمدة أسبوع أخر، بعدما كانت ستنتهى تلك الراحة أمس السبت، حيث فضل الفرنسى كارتيرون استمرار الراحة السلبية للاعبين لتجنب التجمعات خلال هذه الفترة حفاظا على اللاعبين من مخاطر تفشى فيروس كورونا، لاسيما وأن موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لم يتم تحديده حتى الآن، كما أن الأبيض سيكون أمامه تحدى أخر يحتاج تركيز جميع اللاعبين بعدما تأهل الفريق إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.