بن عيادة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

تحدث حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه. وكانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع حسين بن عيادة لتدعيم مركز الجهة اليمنى.
وقال حسين بن عيادة في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق الجزائرية": "الزمالك فريق كبير ولكن لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف: "عقدي ممتد مع شباب قسنطينة لثلاثة أشهر وبعدها سأدرس العروض المقدمة بشكل رسمي مع وكيلي وسأختار أنسبها بكل تأكيد". واختتم حديثه قائلا: "الزمالك فريق كبير في إفريقيا وشرف لأي لاعب ولكن لم يتحدث معي أي مسؤول بشكل شخصي حتى الآن"
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