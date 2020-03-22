صبري المنياوي يوضح موقف فخر الدين بن يوسف في الإسماعيلي

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أنه فضل مد إجازة الفريق لحين اتضاح الرؤية بشأن فيروس كورونا. وأكمل المنياوي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "فخر الدين بن يوسف كان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ويحتاج من شهر إلى 40 يوما". تمزق في العضلة الخلفية ويحتاج من شهر إلى 40 يوما". وأتم : "فخر الدين بن يوسف مرتبط بتعاقد مع الإسماعيلي لنهاية الموسم"

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