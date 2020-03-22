صبري المنياوي يكشف حقيقة إصابة لاعبي الإسماعيلي بفيروس كورونا

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، حقيقة إصابة لاعب الفريق خلال رحلتهم بالمغرب ب فيروس كورونا.

وقال المنياوي أن أمور الفريق جيدة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف صبري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش

: "لم نكن عالقين في المغرب، لكننا علمنا بإلغاء المباراة قبلها بيوم واحد، لذلك تدربنا العصر وسافرنا ليلة المباراة بالواحدة صباحا".

وأكمل : "البعض روج لشائعات

بأن اللاعبين تعرضت للإصابة بفيروس كورونا لكن هذا الكلام غير صحيح ويجب على الجميع أن يتحرى الدقة". وأتم : "الرعب يصيب إيطاليا ونحن في مصر مازلنا نمزج حول فيروس كورونا، كما أن أرقام الإصابات والوفيات من كورونا هنا أفضل بكثير من دول أخرى".