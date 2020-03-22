رياضة | نجم بايرن ميونخ يقرر .. ريال مدريد أو برشلونة أو البقاء مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ميونخ يقرر .. ريال مدريد أو برشلونة أو البقاء مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن أحد نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني قرر مغادرة الفريق البافاري في حالة واحدة، وهي تلقيه عرضاً من ريال مدريد أو برشلونة، عملاقي الدوري الإسباني.

ووفقاً لما أوردته صحيفة بيلد الألمانية اليوم، فإن الظهير الأيسر للفريق والدولي النمساوي دافيد ألابا، يفكر في الرحيل عن الفريق البافاري خلال الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار، أن ألابا يفكر في عدم تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ، والذي ينتهي في صيف عام 2021، ومن ثم قد تفكر إدارة الفريق في بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. Advertisements

وأوضحت التقارير أن عرضاً من ريال مدريد وبرشلونة، سيجعل ألابا يحسم قراره لعدم تمديد تعاقده، وبالتالي يغادر الفريق في الصيف، عوضاً عن مغادرته دون مقابل في الموسم بعد القادم.

ويبدو برشلونة على رأس المتابعين لوضعية ألابا، حيث سبق وأن حاول ضمه في الصيف الماضي دون جدوى، وقد يجدد طلبه بضم ألابا خلال الصيف المقبل.