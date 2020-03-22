شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أحمد علاء، مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش، رحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى بأداء بعض التدريبات الخفيفة في منزله بعدما منحه الجهاز الطبى راحة كاملة خلال الفترة السابقة .

أجرى أحمد علاء في فبراير الماضى عملية جراحة الرباط الصليبى بنجاح، بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وجاء إجراء اللاعب للجراحة تحت إشراف الطبيب أحمد رزق وتواجد برفقته شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك للاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة.

وقال أحمد علاء أنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

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وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهى موسمه مع طلائع الجيش حيث سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ويلعب علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

عن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى وأثبت نفسك وأدخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى" وعن تولى طارق يحيى مسئولية تدريب الطلائع علق أحمد علاء: "قرار صائب من إدارة الفريق، وجود مدرب مصرى يفهم اللاعبين يسهل كثيراً من مهمة الفريق، فلقد كانت هناك حلقة مفقودة بينا وبين البرازيلى فارياس مدرب الطلائع السابق وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مد إجازة اللاعيبن حتى 31 مارس الجارى حتى تتضح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى من عدمه.

وحرص العميد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش على إحضار الأفراد المخصصين للتطهير والتعقيم للقيام بتطهيرغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات بالنادى، وكذلك غرف الأجهزة الإدارية خوفا من تفشى فيروس كورونا القاتل، كما طالب الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني لاعبيه بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.